L’accusa sessista durante la seduta del consiglio comunale di Torino. A rivolgerla alle colleghe è Silvio Viale, capogruppo di +Europa e Radicali. In consiglio si parla della delibera a sostegno delle donne migranti e Viale usa queste parole: “Se l’aspetto personale supera la questione politica, avete sbagliato lavoro. Tornate nei vostri quartieri a fare le casalinghe”.

Il politico ha accusato una collega di aver preso spunto da un documento da lui firmato nei mesi scorsi. Le sue accuse sono state criticate da una parte dell’aula. Viali ha quindi risposto invitando le colleghe a tornare a dedicarsi alla cura della casa. Al termine delle sue parole, mentre alcuni gruppi abbandonavano l’aula, Viali che nella vita fa il ginecologo si è scusato: “Mia moglie è orgogliosamente casalinga e, per me, farlo non è un titolo di demerito. Non è un’offesa”. Il consiglio comunale è stato sospeso.