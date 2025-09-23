Il video del corteo pro Palestina che occupa la tangenziale a Roma tra gli applausi degli automobilisti
Un corteo a sostegno della Palestina ha invaso la tangenziale est di Roma, causando la paralisi del traffico cittadino. I manifestanti hanno attraversato le carreggiate tra le auto ferme, trasformando l’arteria principale in un palcoscenico di protesta.
Sorprendentemente, molti automobilisti bloccati non hanno reagito con rabbia, ma con applausi e gesti di approvazione, esprimendo solidarietà ai partecipanti.