Un enorme cratere di circa 50 metri si è aperto improvvisamente in Inghilterra, nel canale di Llangollen, nelle West Midlands, inghiottendo diverse imbarcazioni. Bob Wood, 75 anni, si è salvato per miracolo: “Dormivo sulla barca e – ha raccontato al Guardian – ho sentito che ci stavamo inclinando, pensavo fosse una tempesta”. “Ho aperto il portellone e ho capito che non pioveva, era l’acqua che scorreva sotto di noi”, ha raccontato. Wood è riuscito a saltare giù e ad avvisare i vicini: “Ho colpito la barca accanto con un martello per svegliarli”. Tre imbarcazioni sono rimaste intrappolate nella voragine e più di dieci persone sono state soccorse. Alcuni residenti hanno pensato a un terremoto mentre l’argine crollava. I soccorsi confermano che non ci sono vittime e parlano di “un vero miracolo”.