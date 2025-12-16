A Guaíba, nel sud del Brasile, una replica della Statua della Libertà alta 34 metri è crollata a causa di una violenta tempesta con raffiche di vento superiori a 90 km/h. Situata nel parcheggio di un negozio Havan, l’installazione si è piegata e spezzata, cadendo al suolo. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

La Protezione Civile ha prontamente diramato l’allerta meteo e messo in sicurezza l’area, rimuovendo i detriti per evitare ulteriori incidenti. La tempesta ha creato momenti di panico tra i residenti della zona.