Il video del delfino che salta e si tuffa a pochi metri dalla spiaggia di Torvaianica

Gioia ed emozione per i bagnanti di Torvaianica, vicino a Roma, che ieri hanno assistito a un avvistamento straordinario. In un caldo sabato di fine agosto, un delfino è comparso a pochi metri dal bagnasciuga, saltando e sguazzando tra le onde. Il momento magico è stato catturato in un video, poi condiviso e diventato virale grazie al canale Instagram “Welcome to Favelas”. I bambini presenti hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino l’eleganza del cetaceo, che ha regalato un’esperienza indimenticabile a tutti i presenti.