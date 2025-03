Durante il discorso sullo stato dell’Unione in cui Donald Trump ha vantato la sua storica vittoria, alcuni deputati democratici lo hanno interrotto. Le contestazioni sono proseguite e lo speaker della Camera, Mike Johnson, ha richiamato al decoro, minacciando poi di far cacciare i contestatori, come effettivamente è avvenuto. Ad essere espulso dall’aula è stato il deputato democratico Al Green, il più attivo tra i contestatori del partito. Green ha interrotto ripetutamente il tycoon, che è stato costretto più volte a fermarsi.

Alle contestazioni, i parlamentari repubblicani hanno risposto con cori “Usa, Usa”, si sono alzati in piedi e hanno applaudito.