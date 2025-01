Juan Bernabè, falconiere e custode di Olimpia, l’aquila simbolo della Lazio, ha rivolto una disperata richiesta di perdono alla società sportiva dopo il suo licenziamento. Bernabè è stato messo alla porta per aver condiviso sui social immagini legate a un intervento chirurgico per l’impianto di una protesi al pene. Attualmente si trova in convalescenza a Formello, dove è stato operato dall’urologo della squadra, Gabriele Antonini.

Nel video pubblicato online, Bernabè ha dichiarato: “Il perdono non è niente di brutto, perché Gesù Cristo ha perdonato. Il perdono è il dono più bello che un uomo può ricevere”. Nonostante le sue parole, la società di Claudio Lotito rimane irremovibile sulla decisione del licenziamento. Infine, il falconiere ha lamentato la “cattiveria” con cui sarebbe stato trattato, aggiungendo un tocco emotivo alla vicenda che ha suscitato attenzione mediatica e accese discussioni.