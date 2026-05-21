Davanti a Montecitorio, nella giornata di ieri è stato organizzato un flash mob per Gaza e per gli attivisti della Global Sumud Flotilla che sono stati abbordati in acque internazionali per essere portati in Israele e arrestati.

Alcuni dei partecipanti si sono inginocchiati bendati e ammanettati sotto lo striscione “Fermiamo il massacro”. La parlamentare del Pd Laura Boldrini era presente ed ha parlato al megafono denunciando che “la tortura è entrata nel sistema carcerario israeliano”. L’ex presidente della Camera ha chiesto alla politica di non restare a guardare davanti alla crisi umanitaria che si sta ancora consumando all’interno della Striscia di Gaza.