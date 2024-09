Il video del fulmine caduto a pochi metri di distanza da Luna Rossa

Luna Rossa ha ottenuto una vittoria significativa contro i campioni in carica di New Zealand nella quinta giornata della Louis Vuitton Cup, tenutasi nelle acque di Barcellona. Questa vittoria permette all’imbarcazione italiana di mantenere la leadership della classifica e di avvicinarsi alla semifinale. Domani, con una nuova vittoria, Luna Rossa potrebbe garantire il suo posto tra le migliori quattro della competizione. Durante le regate, c’è stato anche un momento di tensione quando un fulmine è caduto in mare a poche decine di metri dall’imbarcazione italiana, causando preoccupazione tra l’equipaggio. A seguito di questo incidente, la sfida di Luna Rossa contro i francesi di Orient Express, prevista per lo stesso giorno, è stata rinviata a domani per motivi di sicurezza.