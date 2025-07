Durante una violenta tempesta in South Carolina, la videocamera del campanello di Anthony Heath All, residente a Dorchester, ha ripreso il momento impressionante in cui un fulmine ha centrato in pieno un albero nel suo cortile.

I meteorologi avevano già lanciato un’allerta per quel giorno, segnalando la possibilità di temporali intensi, venti forti e piogge abbondanti. Il video ha rapidamente fatto il giro dei social, testimoniando la potenza imprevedibile dei fenomeni atmosferici estremi.