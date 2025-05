Nella giornata di ieri, 5 maggio, in Toscana è scattata l’allerta meteo arancione su tutto il territorio provinciale. I danni maggiori provocati dal maltempo si sono concentrati soprattutto in Valtiberina, tra allagamenti e caduta di alberi. Il danneggiamento più grave, però, è quello che ha interessato il campanile della chiesa di San Fedele a Poppi, in provincia di Arezzo. Sulla struttura, infatti, si è abbattuto un fulmine, una scena che è stata ripresa in un video condiviso poi sui social.

Il video del fulmine sul campanile

Il fulmine che ha colpito il campanile ha provocato danni piuttosto importanti all’antica struttura, la cui costruzione è avvenuta qualche secolo dopo quella del corpo principale della chiesa. Dal campanile, sarebbe crollata una parte del cornicione della Badia e alcuni calcinacci. Stando a quanto riferito dal sindaco Federico Lorenzoni, fortunatamente non ci sono stati feriti e la zona è stata messa subito in sicurezza dai Vigili del fuoco.

In Toscana prosegue il maltempo, che fino a questo momento ha provocato alcune esondazioni in Valcerfone e un forte nubifragio nell’area di Pomarance, in provincia di Pisa. Eugenio Giani, presidente della Toscana, ha annunciato che è atteso nelle prossime ore un graduale aumento della instabilità, con temporali più diffusi e localmente intensi, in particolare tra Firenze, Siena e Arezzo”.