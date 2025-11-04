Una spaccata spettacolare nel centro di Torino è costata cara a una banda di ladri di origine nordafricana, di età compresa tra i 27 e i 34 anni. Nella notte del 10 gennaio scorso, i malviventi avevano utilizzato un’auto rubata come ariete per sfondare la vetrina di un negozio in via Andrea Doria, portando via 72 capi d’abbigliamento per un valore complessivo di circa 20.300 euro.

L’intera scena era stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del locale e degli esercizi vicini. Analizzando le immagini, i carabinieri del Nucleo Operativo Torino San Carlo sono riusciti a ricostruire il percorso seguito dai responsabili e a identificarli con precisione. Al termine delle indagini, il gip di Torino ha disposto per tutti gli indagati la custodia cautelare in carcere con l’accusa di furto aggravato in concorso, chiudendo così il cerchio su un colpo tanto audace quanto breve.