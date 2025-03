Vladimir Solovyev è un amico personale di Vladimir Putin e uno degli uomini tra i più influenti nella galassia della propaganda pro-Russia. Il giornalista russo ha reagito molto male alla cancellazione della sua partecipazione nella trasmissione Rai di Massimo Giletti “Lo stato delle cose”.

Parlando davanti alle telecamere Solovyev se l’è presa con Pina Picierno, l’europarlamentare del Partito democratico e vicepresidente del Parlamento europeo che per prima aveva lanciato l’allarme sulla presenza di un personaggio del genere in un programma della tv pubblica italiana. L’amico di Putin ha insultato la Picierno in italiano dicendole che “la sua bocca puzza di tirannia”.

Annullato l’invito Rai a Soloviev, lui insulta Picierno: “Puzzi di tirannia!”. Il giornalista russo, vicino a Putin, si è rivolto all’eurodeputata in diretta tv #ANSA https://t.co/C9YFApWe3p pic.twitter.com/AtBi792s5F — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 11, 2025

Dopo la denuncia della Picierno, i membri dem della Commissione di Vigilanza avevano rivolto un’interrogazione urgente all’amministratore delegato e al presidente Rai perché evitassero l’ospitata. Decisione poi presa direttamente dall’ad Giampaolo Rossi che si era detto assolutamente irritato per l’iniziativa di Giletti e contrario a ospitare uno tra i più noti autori di attacchi contro l’Italia.