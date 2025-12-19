Un giovane giornalista ha chiesto alla fidanzata di sposarlo durante la conferenza stampa di fine anno di Vladimir Putin. Il giovane Kirill Bazhanov, giornalista di Ekaterinburg, ha messo in scena questo gesto romantico che ha catturato l’attenzione di milioni di russi. Ha colto l’occasione per chiedere alla sua fidanzata di sposarlo in diretta televisiva, con un cartello che recitava “Voglio sposarmi”.

Anche Putin ha notato il cartello ed ha commentato: “Sei già vestito come se fossi pronto per il matrimonio”. Bazhanov ha poi ottenuto la parola e, rivolgersi alla sua fidanzata Olga, le ha fatto una proposta di matrimonio davanti alla platea e ad una telecamera. Con voce emozionata, Bazhanov ha dichiarato: “Olga, vuoi sposarmi?”.