Il Barcellona approfitta dei passi falsi di Real e Atletico Madrid, che avevano entrambe pareggiato, e conquista tre punti fondamentali contro il Rayo Vallecano. Decisivo il rigore trasformato da Robert Lewandowski nel primo tempo, che permette ai catalani di raggiungere il Real Madrid in testa alla classifica con 51 punti.

Il gol annullato e le polemiche arbitrali

Non mancano, però, le proteste. Gli ospiti recriminano per un gol annullato quando il punteggio era ancora sull’1-0 per i blaugrana. Dalle immagini si vede chiaramente che de Frutos era in posizione regolare al momento della rete. Tuttavia, l’arbitro ha giudicato influente la posizione di un altro giocatore in fuorigioco, che avrebbe ostacolato Inigo Martinez. Una decisione discutibile che alimenta le polemiche sull’operato della classe arbitrale spagnola.

How this is offside? pic.twitter.com/Ox1rVyAKUX — Out Of Context Real Madrid (@rmanocontext) February 17, 2025

Gli errori arbitrali nel mirino

Questo episodio si aggiunge a una serie di decisioni contestate nelle ultime settimane. Prima le dure critiche del Real Madrid per l’arbitraggio contro Osasuna, con tanto di comunicati ufficiali, poi l’espulsione di Bellingham e il rigore concesso agli avversari a Pamplona. Ora, con l’errore contro il Rayo, la fiducia nei direttori di gara spagnoli è sempre più in discussione.