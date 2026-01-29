Il Benfica batte il Real Madrid 4-2 in pieno recupero e vola ai playoff di Champions League al termine di una gara piena di colpi di scena. Decisivo anche il contributo del portiere Trubin, come ha sottolineato José Mourinho: “Sapevamo che poteva segnare, contro il Porto stavamo perdendo un paio di settimane fa e all’ultimo minuto è andato in area e ha quasi segnato. Sapevamo che il ragazzone è capace di queste cose, poi la qualità dell’assist è la cosa più importante”.

Il tecnico ha aggiunto: “Avere quel calcio di punizione è stato un colpo di fortuna, ma sarei stato comunque felice vincendo come abbiamo fatto contro il Real Madrid – ha aggiunto lo Special One – Per me è tutto un dejavu nel calcio, però quello che è successo oggi è una prima volta”.