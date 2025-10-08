Durante il Sanderson Farms Championship a Jackson, Mississippi, il golfista Vince Whaley è stato costretto a giocare il punto decisivo della gara sotto lo sguardo di un ospite totalmente inaspettato. La palla di Whaley è finita appena dentro l’acqua a destra del green. Il golfista si è così immerso fino alle caviglie, ma poco distante da lui è apparso un alligatore che lo ha osservato attentamente. Il commentatore di Golf Channel ha espresso la sua preoccupazione per l’insolita scena, considerando il colpo di Whaley fin troppo pericoloso, data la presenza in acqua del grande rettile a pochi metri di distanza dal golfista.

Il colpo vincente a pochi metri dall’alligatore

Whaley, però, non si è fatto prendere dal panico e senza alcuna esitazione si è posizionato e ha eseguito il colpo riportando la palla sulla terraferma, il tutto sotto lo sguardo piuttosto inquietante dell’alligatore. Alla fine, Whaley ha terminato il torneo con un eccezionale 67, classificandosi terzo a cinque colpi dal vincitore Steven Fisk.

Tutta la scena è stata immortalata in un video pubblicato sulla pagina X “PGA TOUR” con la didascalia: “Vince Whaley ha giocato questo colpo dal lago… a pochi passi da un alligatore”. Il video ha poi fatto rapidamente il giro del web, suscitando reazioni di stupore e ammirazione: in effetti, non capita tutti i giorni di giocare un colpo decisivo al fianco di un grosso predatore.