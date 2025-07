Durante il Gijón AirShow, uno spettacolo aereo organizzato nella città spagnola affacciata sulla baia di San Lorenzo, si sono vissuti attimi di vero terrore. Un jet militare, durante una manovra spettacolare, ha rischiato di precipitare tra la folla presente sulla spiaggia. Il velivolo ha infatti sfrecciato a bassissima quota, passando prima sull’acqua e poi a pochi metri sopra le teste degli spettatori, che assistevano all’evento in costume e sotto gli ombrelloni.

Gijon Airshow, Spain F-18 low pass yesterday.

Anyone want to share what they believe happened here?

📹: u/FirebirdWS6dude pic.twitter.com/4mE6mMYG39

— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) July 28, 2025