Un uomo di 41 anni, residente a Fiesole, è stato arrestato dalla polizia per aver messo a segno una rapina particolarmente insolita lo scorso 14 maggio nella zona di Peretola, a Firenze. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo ha utilizzato il proprio cane, un dobermann, per minacciare una donna e sottrarle l’auto. La vittima aveva appena parcheggiato la sua Fiat Panda quando l’aggressore si è avvicinato al finestrino con il cane al guinzaglio e le ha detto: “Se non scendi finisce male”. Spaventata dalla presenza dell’animale e dalla minaccia, la donna è fuggita dall’auto. A quel punto, l’uomo è salito sul veicolo ed è fuggito via, facendo perdere le proprie tracce.



Le indagini, condotte dalla squadra mobile, si sono avvalse delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Grazie a quelle riprese e ad altri elementi raccolti, gli agenti sono riusciti a identificare il rapinatore. Il 41enne è stato arrestato nei giorni successivi e ora si trova in carcere.