Gli Stati Uniti, lo scorso 19 febbraio, hanno effettuato il primo test di un missile balistico intercontinentale, il Minuteman III. Il lancio fa parte di una esercitazione per la prontezza delle forze nucleari e la capacità di deterrenza del Paese. Il tutto è naturalmente avvenuto nella sicurezza di un missile disarmato, quindi privo di testate nucleari.

Il video del lancio

Il Minuteman III, che ha una portata di circa 13mila chilometri, rappresenta uno dei punti forti della politica di deterrenza degli Stati Uniti, oltre ai sottomarini lanciamissili e ai bombardieri strategici. Il missile, con un team congiunto dell’Air Force Global Strike Command e della Vandenberg Space Force Base, è stato lanciato da una base militare in California, in un contesto di prova progettato da tempo.

Questa esercitazione risponde alla necessità del Paese di avvalersi di una risposta nucleare adeguata in caso di conflitti, in un periodo storico di grande tensione. Il Paese, infatti, sta investendo molte risorse per la modernizzazione e l’aggiornamento di sistemi di questo tipo, la cui efficienza ha raggiunto ormai livelli che vanno oltre i loro contesti di studio e di preparazione. Il missile, progettato per trasportare tre testate nucleari con una gittata superiore a 6mila miglia e una velocità di 15mila mph, è stato equipaggiato con un veicolo di rientro, il cui scopo principale è quello della raccolta dati.