Un leone è fuggito dal portellone sul tetto di un camion mentre era in viaggio verso una fattoria di caccia in Sud Africa. Il filmato è stato girato da un autista sulla strada R49 vicino a Bakerville.

Ancora sotto l’effetto del tranquillante, il leone è stato poi rintracciato, soccorso e riportato in sicurezza, riportando solo lievi ferite.

Le autorità stanno indagando sulla fuga e verificano la regolarità dei permessi e delle procedure di trasporto dell’animale.