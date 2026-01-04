Un video che mostra una persona seduta in mezzo a una strada di Teheran che affronta i poliziotti in moto durante il movimento di protesta che scuote l’Iran è stato ampiamente condiviso sui social media, e alcuni lo hanno visto come il simbolo di un “momento Tienanmen”. Seduta a gambe incrociate, la persona rimane impassibile, con la testa china, prima di coprirsi la testa con la giacca mentre una folla alle sue spalle scappa via dalle nuvole di gas lacrimogeni. Di fronte a loro, più di venti poliziotti in moto con il casco, tutti vestiti di nero.