Poteva trasformarsi in tragedia il violento incidente avvenuto nelle prime ore di domenica mattina, subito dopo il via della seconda manche della Nascar sul circuito di Talladega Superspeedway, in Alabama, USA, quando un maxi tamponamento in pista ha coinvolto numerosi piloti.

Solo pochi concorrenti sono riusciti a evitare l’impatto, mentre il gruppo è rimasto coinvolto in una carambola spettacolare che ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra commissari e soccorsi.

Nonostante la dinamica impressionante e le immagini ad alta tensione, il bilancio finale è stato fortunatamente meno grave del previsto. Tutti i piloti coinvolti sono stati infatti trasportati al centro medico del circuito per accertamenti e visite di controllo.

Dopo gli esami, nessuno ha riportato conseguenze serie: tutti sono stati dimessi senza necessità di ulteriori cure, scongiurando così esiti peggiori.