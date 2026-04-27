Le indagini sono iniziate il 14 aprile a Caltagirone, nel centro storico del Catanese, dopo la denuncia di un uomo che ha scoperto un furto nella propria abitazione. I ladri si erano introdotti nell’appartamento approfittando di un momento di assenza e avevano preso di mira due casseforti presenti in casa. Utilizzando un flex, gli intrusi sono riusciti ad aprirle con precisione, sottraendo beni di grande valore. Il bottino comprendeva circa 100 grammi di monili in oro e una somma di denaro contante stimata intorno ai 20mila euro. Il proprietario, sconvolto dall’accaduto, ha immediatamente contattato le forze dell’ordine per avviare le indagini.

Le indagini e la svolta

Le successive attività investigative hanno portato alla svolta grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza installati nella zona e all’interno dell’edificio. Le immagini hanno ripreso due figure incappucciate mentre si introducevano nell’appartamento e mettevano in atto il furto. Gli investigatori sono riusciti a identificare i responsabili come due minorenni. Con sorpresa degli inquirenti, uno dei due era il figlio della vittima, elemento che ha reso il caso ancora più delicato e complesso. Dopo il colpo, il ragazzo si è allontanato rapidamente dalla città, rendendo inizialmente difficoltosa la sua localizzazione.

Il ritrovamento e le conseguenze

Le forze dell’ordine hanno successivamente rintracciato uno dei minorenni alla stazione ferroviaria di Napoli Centrale, dove è stato trovato in possesso di parte della refurtiva. La Polizia ferroviaria lo ha fermato e successivamente affidato ai familiari, trattandosi di un soggetto non imputabile. Il complice, invece, è stato individuato nella propria abitazione, dove gli agenti hanno recuperato circa 10.800 euro in contanti e quasi 98 grammi di gioielli in oro, corrispondenti al bottino sottratto. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di furto in abitazione e, dopo la convalida del provvedimento, è stato posto agli arresti domiciliari.