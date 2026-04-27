Botta e risposta acceso sui social tra Mario Tozzi e Roberto Burioni, protagonisti di un confronto che nelle ultime ore ha acceso il dibattito online. Al centro della discussione, il tema della caccia, da sempre divisivo, affrontato questa volta attraverso uno scambio di commenti su X che ha rapidamente attirato migliaia di reazioni.

Tutto è partito da un post di Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, che ha commentato la notizia della morte di un cacciatore statunitense, travolto da cinque elefanti durante una battuta di caccia. Un episodio tragico che Tozzi ha accompagnato con parole molto dure contro la pratica venatoria, definendola incompatibile con l’idea di sport.

Il commento ha immediatamente generato discussione e, tra le tante reazioni, è arrivata anche quella di Roberto Burioni, che ha contestato il ragionamento del divulgatore, accusandolo di affrontare il tema con un approccio più ideologico che scientifico.

Il botta e risposta su X tra ironia e frecciate

Da lì si è aperto un vero e proprio scambio pubblico tra i due studiosi. Burioni ha paragonato il ragionamento di Tozzi a chi condannerebbe l’alpinismo solo perché comporta rischi, sottolineando come il tema andrebbe trattato in modo meno emotivo.

La replica di Tozzi non si è fatta attendere. Con toni ironici ma pungenti, il conduttore di Sapiens ha invitato il virologo a studiare alcuni grandi nomi dell’etologia e del comportamento animale, sostenendo una visione degli animali come individui e non semplici specie astratte.

Burioni ha poi rilanciato, evocando il tema della commistione tra scienza e ideologia e tirando in ballo persino il referendum sul nucleare del 1987. A chiudere — ma solo in parte — il confronto, una frase destinata a generare ulteriori polemiche: il medico ha scritto di mangiare animali “con gusto e senza rimorso”, attirando molte critiche da parte degli utenti.

Dal tema caccia al dibattito su scienza e ideologia

Lo scontro tra Tozzi e Burioni è rapidamente andato oltre il tema della caccia, trasformandosi in un confronto più ampio sul rapporto tra etica, scienza e ideologia. Da una parte una visione fortemente critica verso la caccia, dall’altra la contestazione di un approccio considerato troppo militante.

Come spesso accade sui social, il dibattito ha polarizzato il pubblico: molti utenti si sono schierati con Tozzi, altri hanno difeso la posizione di Burioni, mentre non sono mancati commenti critici verso entrambi.

Al di là delle frecciate reciproche, il confronto ha riportato al centro un tema sensibile e destinato a far discutere: fino a che punto il dibattito scientifico può intrecciarsi con posizioni etiche e personali? Una domanda che, a giudicare dalle reazioni online, resta apertissima.