Donald Trump, in un videomessaggio su Truth, ha definito “storica” la risposta di Hamas al suo piano di pace per Gaza, ringraziando i Paesi che hanno collaborato. Ha assicurato che “tutti saranno trattati in modo equo” e che “siamo molto vicini alla pace in Medio Oriente”. Ha infine sottolineato l’importanza della liberazione degli ostaggi, aggiungendo: “Vediamo cosa succede, dobbiamo avere la parola finale”.