Il video del momento in cui una casa esplode in Ohio

Una violenta esplosione ha distrutto una casa a Tate Township, Ohio, provocando la morte di due persone e il ferimento di un uomo. Le immagini mostrano i detriti sparsi in tutte le direzioni, mentre l’onda d’urto ha fatto tremare le abitazioni vicine, lasciando il quartiere sotto shock. Al momento, le autorità non hanno ancora determinato le cause dell’esplosione, alimentando interrogativi tra i residenti.

La persona sopravvissuta all’incidente ha riportato gravi ustioni ed è stata trasportata d’urgenza al centro medico dell’Università di Cincinnati. Secondo i media statunitensi, l’uomo è attualmente sotto osservazione. La comunità è scossa dall’accaduto e si attendono ulteriori indagini per chiarire la dinamica e le possibili responsabilità dietro questa tragedia.