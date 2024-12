Un video pubblicato dall’immobiliarista milanese Gian Maria Tirrico continua a suscitare polemiche. Nel filmato, Tirrico mostra un monolocale di appena 14 metri quadri in affitto a Milano, composto da ingresso, cucina e letto, ma privo di finestre. Il canone richiesto per questo piccolo spazio è di 750 euro al mese, e sorprendentemente, l’appartamento è stato affittato in poche ore.

Il video ha ricevuto una valanga di commenti, per lo più negativi, molti dei quali al limite dell’insulto. Gli utenti si sono scagliati contro la proposta, definendo l’appartamento “illegale” e “un loculo”, chiedendosi ironicamente se Tirrico stesso ci vivrebbe. Altri hanno scherzato sulla mancanza di spazio, con commenti come: “Ma il bucato lo stendi dal vicino?” o “Il carcere di S. Vittore è più spazioso”. Una delle battute più divertenti è stata quella di Simone, che ha suggerito di mettere il wc al posto del divano per guadagnare qualche centimetro. Il video ha sollevato un ampio dibattito sul mercato immobiliare e sulla crescente scarsità di spazi abitativi accessibili nelle grandi città, suscitando indignazione tra molti utenti.