Un mezzo della compagnia di trasporto privata “Alilaguna”, domenica 8 febbraio ha urtato una barca e due gondole mentre viaggiava sul Canal Grande a Venezia, provocando la caduta in acqua di otto persone.

L’incidente, causato probabilmente da un’avaria dell’imbarcazione, è avvenuto intorno alle ore 11.00. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con sommozzatori, la polizia locale e le forze dell’ordine. Le persone cadute in acqua sono state ripescate, nessuna di esse ha riportato ferite.

I passeggeri delle imbarcazioni coinvolte sono stati messi in sicurezza. I pompieri del Comando di Venezia sono intervenuti con due autopompe lagunari sul posto, nei pressi del Ponte di Rialto. Tutte le persone coinvolte sono state recuperate e affidate alle cure del personale sanitario del 118. I sommozzatori del nucleo regionale hanno infine messo in sicurezza l’area.