Sui social è diventato virale il video di un bambino di appena 19 mesi che cade da un’auto in corsa. La portiera anteriore lato passeggero si è aperta improvvisamente, facendo cadere il bambino sulla carreggiata. Il filmato mostra poi la madre, alla guida del veicolo, che frena bruscamente e scende per raccogliere il figlio dalla strada per poi riportarlo in auto rimettendosi immediatamente in marcia. L’episodio è avvenuto a La Habra, nella contea di Orange, in California. Le forze dell’ordine, grazie alle immagini raccolte, hanno individuato il luogo dell’incidente e avviato le indagini.

Il video dell’incidente

L’episodio, che ha portato all’arresto della madre del bambino, poteva trasformarsi in una tragedia. L’auto che procedeva dietro, infatti, è riuscita a fermarsi in tempo, evitando così di travolgere il piccolo finito sull’asfalto. Il bambino ha riportato solo lievi ferite compatibili con la caduta ed è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti.