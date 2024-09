Il video del nubifragio nella notte a Roma, strade allagate e stazioni metro chiuse

Roma si è svegliata sotto l’acqua, con numerose strade e sottopassi allagati. Le condizioni meteo critiche hanno colpito anche le rampe di accesso al Grande Raccordo Anulare, rendendo la circolazione particolarmente difficile. La situazione è aggravata dallo sciopero dei trasporti pubblici in corso, che aumenta i disagi per chi deve spostarsi in città. Le stazioni della Metro A di Cinecittà, Ponte Lungo e Manzoni sono state chiuse, mentre decine di interventi della Protezione Civile si sono susseguiti durante la notte per far fronte ai danni causati dal maltempo. Tra gli incidenti più rilevanti, un grosso albero è caduto su Lungotevere Arnaldo da Brescia, fortunatamente senza feriti.

Maltempo a Roma: alberi caduti e allagamenti in tutta la città

Durante la notte, la Capitale è stata colpita da una violenta tempesta con una forte attività elettrica che ha illuminato la città per diversi minuti. La pioggia intensa ha colpito vari quartieri, dall’Eur all’Ostiense, fino a Roma Nord, causando allagamenti su strade principali come l’Appia, la Nomentana e la Cristoforo Colombo. Nel quadrante est della città, la situazione è particolarmente critica tra Borghesiana e Finocchio. Il crollo di un grosso platano sul Lungotevere Arnaldo da Brescia ha danneggiato diverse auto parcheggiate, senza però provocare feriti.

La Protezione Civile ha svolto 68 interventi per fronteggiare allagamenti, soprattutto in sottoscala. L’allerta meteo arancione era stata diramata già nel pomeriggio precedente, mettendo in stato di attenzione tutti i comuni della regione. Roma, purtroppo, continua a fare i conti con i danni provocati dal maltempo, che ha causato paure e disagi tra i cittadini.

La situazione in Provincia di Roma

Le zone maggiormente colpite all’interno della Capitale sono state in via della Batteria di Porta Furba, via Mosca e via Appia Pignatelli. Nella provincia, interventi ancora in corso per liberare le strade da alberi caduti ad Albano Laziale, Velletri e Frascati.