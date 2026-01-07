All’Amon Carter Stadium di Forth Worth, in Texas, è avvenuto un incidente poco prima dell’Armed Forces Bowl, match di football americano che vede sfidarsi tra loro squadre delle forze armate.

Uno dei paracadutisti che doveva atterrare al centro del campo da gioco prima dell’inizio del match è rimasto intrappolato nelle reti di una porta finendo poi a terra in malo modo.

L’uomo è stato subito soccorso. Dopo la caduta era in grado di camminare da solo, non avendo riportato ferite gravi.