Lo scorso 29 gennaio, su un volo AirAsia dal Vietnam alla Thailandia, un passeggero ubriaco si è spogliato fino alla biancheria intima e ha tentato di abbandonare l’aereo poco prima dell’atterraggio. Come riferito da una passeggera, l’uomo si sarebbe spogliato circa 15 minuti prima dell’atterraggio, per poi iniziare a muoversi con agitazione lungo il corridoio. Il passeggero molesto, che voleva scendere dall’aereo ancor prima dell’atterraggio, ha poi minacciato i membri dell’equipaggio, che lo hanno invitato più volte a sedersi. Sui social è diventato virale il video in cui viene mostrato l’uomo in stato confusionale in piedi nel corridoio, mentre gli altri viaggiatori lo guardano increduli.

Il video del passeggero ubriaco

Secondo alcune testimonianze, poco dopo l’atterraggio a Bangkok l’uomo avrebbe spintonato gli altri passeggeri attraverso le porte aperte dell’aereo. Sarebbe poi caduto mentre scendeva le scale mobili, ferendosi anche a una gamba. A quel punto avrebbe cercato di eludere le autorità sulla pista, ma il personale dell’aeroporto è riuscito a fermarlo. Secondo quanto riportato da Viral Press, il passeggero molesto è stato successivamente preso in custodia. “Ho volato centinaia di volte e non mi è mai capitato niente di simile. Provo compassione per tutti i passeggeri dell’aereo, tranne che per quest’uomo”, ha dichiarato alla stampa uno dei passeggeri.