Dopo dodici ore di navigazione lungo la costa settentrionale dell’Australia Occidentale, Hancock aveva deciso di fermarsi e gettare l’ancora per qualche ora di riposo. Ma la tranquillità della notte è stata bruscamente interrotta da forti colpi contro lo scafo. “Cinque o sei coccodrilli si sono avvicinati”, ha raccontato all’emittente Yahoo News, spiegando che i rettili, spinti dalla curiosità, hanno iniziato a colpire e annusare la barca. Il maschio dominante si è posizionato a poppa, sorvegliando l’imbarcazione per ore. “Era spaventoso, non riuscivo a dormire. Pensavo: e se la barca affondasse?”, ha detto Hancock, ancora scosso.

L’uomo, che da 19 giorni navigava in solitudine senza contatti umani, ha poi deciso di interrompere il viaggio e rientrare a causa della scarsità di provviste, portando con sé un’esperienza che difficilmente dimenticherà.