Un video diffuso da Fanpage ha riacceso le polemiche sugli scontri avvenuti alla Stazione Centrale di Milano durante una manifestazione contro la guerra a Gaza. Nelle immagini si vede un agente di polizia all’interno di un blindato che, dopo aver indicato alcuni manifestanti, compie un gesto sessista toccandosi i genitali e, subito dopo, mostra il dito medio.

La scena, filmata mentre fuori infuriava la guerriglia tra una frangia del corteo e le forze dell’ordine, ha fatto rapidamente il giro del web, sollevando indignazione e accuse di comportamento inadeguato nei confronti di chi dovrebbe mantenere l’ordine pubblico. L’episodio si è inserito in una giornata già segnata da forti tensioni, con cariche, lanci di oggetti e blocchi ferroviari che hanno paralizzato il traffico e messo in difficoltà migliaia di pendolari.

Le reazioni politiche e istituzionali

Le immagini degli scontri e del gesto dell’agente hanno scatenato immediate reazioni politiche. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito “indegne” le scene viste alla Stazione Centrale, sottolineando come “violenze e distruzioni che nulla hanno a che vedere con la solidarietà non cambieranno la vita a Gaza, ma avranno conseguenze concrete per i cittadini italiani”.

Anche il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, ha condannato duramente: “Immagini impressionanti. Altro che sciopero, questa è violenza: scontri e attacchi alle forze dell’ordine, stazioni prese d’assalto e migliaia di lavoratori bloccati”.