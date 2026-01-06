Nel giorno di Natale, nella Contea di Suffolk dello stato di New York, alcuni agenti di polizia hanno salvato la vita a un bambino di 8 anni. Il bambino aveva cercato di attraversare uno stagno ghiacciato per tornare a casa, quando improvvisamente il ghiaccio ha ceduto facendolo cadere nell’acqua gelida. Il bambino si è ritrovato così immerso fino al petto e non è riuscito a uscire fino all’intervento degli agenti, che gli hanno lanciato un salvagente. Come si vede nel video, pubblicato sui social, uno degli agenti è stato costretto a scivolare sul ghiaccio per raggiungere il bambino e portarlo in salvo. Il bimbo è rimasto in ospedale per un breve periodo, ma gli agenti lo hanno poi riportato a casa per festeggiare il Natale.