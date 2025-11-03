Un episodio decisamente insolito ha suscitato imbarazzo in tribunale a Detroit, nel Michigan. Durante un’udienza via Zoom, l’agente di polizia Matthew Jackson si è collegato indossando solo la parte superiore della divisa, ma senza pantaloni. La scena, avvenuta lunedì scorso, ha lasciato senza parole sia il giudice sia l’avvocata dell’imputata, collegata dal suo studio. Quando la telecamera del computer ha inquadrato Jackson per l’appello, l’immagine mostrava chiaramente che l’agente era in mutande. Il giudice, visibilmente perplesso, ha chiesto: “Ha addosso i pantaloni, agente?”, e Jackson, imbarazzato, ha dovuto ammettere: “No, signore”, prima di spostare la telecamera per nascondere le gambe. Nonostante l’incidente, l’udienza è proseguita regolarmente.

NEW: Detroit Police officer Matthew Jackson shows up to a Zoom hearing without pants on. Judge Sean B. Perkins: “Officer Jackson. Good morning to you. Can you put your appearance on the record, please?” Officer Jackson: *Raises hand* Judge Perkins: “You got some pants on,… pic.twitter.com/hC2BY2Tmqt — Collin Rugg (@CollinRugg) October 29, 2025



Le reazioni e l’indagine interna

Il comportamento dell’agente ha però avuto conseguenze disciplinari. Il Dipartimento di Polizia di Detroit ha diffuso una nota ufficiale, sottolineando che il corpo richiede ai propri agenti di mantenere un aspetto dignitoso e professionale durante i procedimenti giudiziari. “Le azioni dell’agente coinvolto non sono rappresentative della professionalità del nostro dipartimento e saranno gestite in modo appropriato”, si legge nel comunicato. Anche il capo del distretto ha commentato l’episodio, definendo Jackson “solitamente molto professionale e cortese con i cittadini”, esprimendo sorpresa per l’accaduto. L’avvocata TaTaNisha Reed, presente alla scena, ha dichiarato ironicamente: “È stata una giornata interessante, per usare un eufemismo”. L’indagine interna stabilirà ora eventuali sanzioni, mentre il video dell’incidente ha già fatto il giro dei social, diventando virale.