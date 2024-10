Il comune di Picanya, vicino a Valencia, è tra i più colpiti dall’alluvione che ha devastato alcune aree della Spagna. Sui social circolano immagini impressionanti: la furia dell’acqua trascina via il ponte sul torrente Poyo, testimoniando la forza incontrollabile della tempesta Dana, che ha causato una piena violentissima.

Il bilancio drammatico dell’alluvione

Ad oggi, purtroppo, sono oltre 95 i morti, tra cui diversi bambini. Oltre 120.000 persone sfollate soltanto nella regione di Valencia. Questo il bilancio drammatico e ancora provvisorio della tempesta perfetta scatenata da quella che gli scienziati chiamano la “goccia fredda“, un evento meteorologico comune in questa parte d’Europa e in questo periodo dell’anno, ma che stavolta ha letteralmente sommerso la zona di Valencia per poi colpire con violenza estrema anche Castilla-La Mancha e Andalusia, per allungare la sua ombra minacciosa fino a Barcellona, le isole Baleari e oltre.