Il presidente francese Emmanuel Macron è stato ripreso mentre camminava da solo, vestito di scuro e telefono in mano, sulle rive della Senna dopo aver accettato le dimissioni del premier Sébastien Lecornu. Le immagini, diffuse da Bfmtv, mostrano la solitudine del capo dello Stato in un momento di forte crisi politica. Macron si è poi recato al Pantheon per la prova generale della cerimonia dedicata a Robert Badinter.