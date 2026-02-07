Il video del presidente Mattarella che arriva a San Siro sul tram condotto da Valentino Rossi
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva a San Siro a bordo di un tram milanese nel video inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina. Accanto a passeggeri comuni e agli orchestrali della Scala, il Capo dello Stato interagisce con due bambine in un racconto sobrio e ironico.
Alla guida del tram c’è un autista d’eccezione, Valentino Rossi. Un lungo applauso invade San Siro dopo la proiezione del video.