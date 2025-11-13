Quello presentato lo scorso martedì dall’azienda tecnologica Aidol è il primo robot umanoide russo governato dall’intelligenza artificiale. Per questo “prodigio di potenza tecnologica” i suoi creatori hanno pensato di presentarlo in grande stile, svelandolo al mondo al centro congressi Yarovit Hall di Mosca. Il robot è entrato in scena sulle note trionfali, e un po’ scontate, del film Rocky di Sylvester Stallone. Pochi passi e poi la rovinosa caduta: il robot umanoide, infatti, ha tentato di camminare in autonomia, ma dopo appena un metro e mezzo è crollato al suolo con movimenti piuttosto goffi e confusi.

La rovinosa caduta: il video virale

Dalla gloria al fallimento: il video della presentazione di questo robot umanoide ha fatto rapidamente il giro del web diventando virale in poche ore. Una volta crollato rovinosamente al suolo il robot è stato sollevato da due assistenti, che lo hanno trascinato fuori dal palco in un clima di imbarazzo percepibile a chilometri di distanza. I due sono ricorsi perfino all’utilizzo di un telo nero, provando a sottrarre agli sguardi l’evidente fallimento. La mossa, però, ha contribuito involontariamente a rendere ancora più imbarazzante l’intera scena, che già viaggiava veloce sul web.

L’amministratore delegato dell’azienda, Vladimir Vitukhin, ha poi spiegato che l’incidente è stato causato da un problema di calibrazione dei sensori di equilibrio: “Spero che questo errore si trasformi in una lezione”, ha commentato Vitukhin, spiegando che il progetto è ancora in fase di sviluppo. Quello sviluppato da Aidol, infatti, doveva essere un robot umanoide capace di camminare e di interagire autonomamente, capace perfino di manipolare oggetti complessi grazie all’integrazione di sensori di ultima generazione.