Il 28 ottobre, l’X-59, il jet sperimentale della Nasa progettato per superare la barriera del suono, ha finalmente completato il suo primo volo, decollando dallo stabilimento 42 dell’Aeronautica Militare statunitense a Palmdale, in California. Come spiegato dalla Nasa, che non ha rilasciato comunicati ufficiali dopo l’evento, il jet X-59, con il suo design futuristico, può superare la barriera del suono con un “tonfo silenzioso”, anziché con un boato.

Il video del volo di X-59

Nel 1973, la Federal Aviation Administration americana aveva imposto un divieto ai voli supersonici a causa dei fastidiosi boati sonici causati dal superamento della barriera del suono. Divieto che però è stato revocato nel giugno 2025 tramite un ordine esecutivo statunitense. L’X-59, progettato dalla Nasa e costruito dalla divisione Skunk Works di Lockheed Martin, a Palmdale, è stato concepito proprio per eliminare o ridurre drasticamente il fragore assordante e caratteristico generato quando un aereo supera la velocità del suono.

Dopo circa un’ora di volo, durante la quale il jet ha tracciato percorsi ovali noti come “racetrack” sopra la Edwards Air Force Base dell’USAF, l’X-59 è rientrato alla base, sede dell’Armstrong Flight Research Center della Nasa. Ora per il jet supersonico è in programma una lunga e rigorosa campagna di test.