Negli Stati Uniti è stato filmato un procione con una pipa per metanfetamina tra le zampe. L’animale domestico, trovato all’interno dell’auto di una donna arrestata, maneggiava la droga portandosi per un attimo la pipa alla bocca, mentre gli agenti assistevano increduli alla scena. La vicenda, incredibile e altrettanto discutibile, ha suscitato una certa preoccupazione sulle condizioni in cui l’animale è stato costretto a vivere.

Il procione con la metanfetamina

Alcuni agenti della polizia di Springfield, in Ohio, hanno fermato una donna arrestandola per possesso di droga. Quando hanno deciso di perlustrare la sua auto, la polizia ha fatto la conoscenza di un procione domestico che accompagnava la donna. L’animale, di nome Chewy, stava armeggiando con alcuni oggetti in macchina, tra cui una pipa di metanfetamina. Chewy, probabilmente attratto da un oggetto a lui sconosciuto e guidato dalla curiosità tipica dei procioni, si è portato la pipa alla bocca, lasciando sbalorditi gli agenti.

Le immagini diffuse dalla polizia hanno fatto il giro del web divertendo molti utenti ma anche suscitando alcuni legittimi interrogativi: perché il procione si trovava nell’auto circondato dalla droga? La polizia ha poi riferito che l’animale era detenuto legalmente dalla donna, ma le condizioni alle quali era sottoposto fanno senza dubbio riflettere. Chewy è stato affidato al Dipartimento delle Risorse Naturali dell’Ohio, che fornirà all’animale una sistemazione più adeguata e ben più sicura.