Durante l’incontro dei pesi massimi contro Kingsley Ibeh, Jarrell “Massive Child” Miller è stato protagonista di una scena insolita e decisamente comica. Nel secondo round, sotto una serie di colpi dell’avversario, la testa del pugile è scattata all’indietro e il suo parrucchino si è sollevato visibilmente, attirando subito l’attenzione del pubblico. L’episodio ha scatenato risate e stupore sugli spalti.

Alla fine della ripresa, Miller ha deciso di stare al gioco: ha tolto del tutto il parrucchino e lo ha lanciato verso la folla, ridendo, prima di tornare a combattere. Nonostante il siparietto, il match è proseguito regolarmente e si è concluso con la sua vittoria ai punti. Dopo l’incontro, ha ironizzato spiegando di aver perso molti capelli di recente, dando la colpa a uno shampoo trovato a casa della madre.