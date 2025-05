Durante le precedenti fumate, numerose emittenti televisive internazionali hanno ripreso l’arrivo di un gabbiano, una presenza silenziosa che è diventata un simbolo involontario dell’attesa, guadagnandosi simpatia e visibilità sui social. Vicino al comignolo della Cappella Sistina, a pochi secondi dalla fumata bianca che avrebbe annunciato l’elezione del nuovo Papa, l’americano Robert Francis Prevost, alcuni gabbiani hanno fatto nuovamente capolino attirando l’attenzione. Questa volta, però, tra loro è spuntato anche un piccolo pulcino di gabbiano.

Il video del pulcino

La loro presenza ha nuovamente suscitato l’acclamazione della folla presente in piazza San Pietro, ovazione che si è poi trasformata in boato quando è arrivata la fumata bianca che ha annunciato l’elezione del nuovo Pontefice. Sul comignolo, il pulcino era accompagnato da altri due gabbiani, in quella che è sembrata essere una vera e propria famiglia.

Mentre uno dei due gabbiani nutriva il piccolo, dal comignolo è arrivata la fumata bianca. La presenza imprevista e affascinante dei gabbiani ha rubato ancora una volta la scena nell’inquadratura più attesa dal mondo cattolico.