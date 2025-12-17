A bordo di una Bmw decappottabile rubata, Calvin Curtis Johnson, 36 anni, è uscito di strada a Ormond Beach, in Florida. Fermato dalla polizia con alcune ferite superficiali, ha fornito una spiegazione sorprendente: “Non so come sono finito alla guida. Sono stato teletrasportato dagli alieni”. Ricoverato in ospedale per accertamenti, Johnson ha ripetuto la stessa versione sotto giuramento, paragonandosi al personaggio dei fumetti Nightcrawler, noto per il potere del teletrasporto. Ai poliziotti ha perfino ringraziato: “Mi avete salvato dagli alieni”.

Il furto dell’auto

La Bmw era stata lasciata parcheggiata dal legittimo proprietario in un’area pubblica mentre portava a spasso il cane. Poco dopo, l’auto è sparita, e il proprietario ha subito presentato denuncia. Johnson, entrando nell’auto per cercare oggetti di valore, ha trovato casualmente le chiavi duplicate all’interno di un bicchiere e ha avviato il veicolo. Dopo pochi chilometri ha perso il controllo, causando l’incidente che ha reso immediato l’intervento della polizia.

Arresto e precedenti penali

Arrestato subito dopo l’incidente, Johnson ha passato la notte in carcere per mancanza di fondi per pagare la cauzione, fissata a 2.650 dollari. Dai controlli sono emersi numerosi precedenti, tra cui un furto di bici elettrica e la sospensione della patente nel 2019. Il suo tentativo di furto finisce così tra la cronaca insolita e quella penale, con un curioso episodio di “teletrasporto alieno” a corollario dell’arresto.