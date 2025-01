Un ragazzo, straniero, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per procurato allarme, per avere arrecato allarme sociale attraverso la divulgazione di video sui social network attraverso il maneggio di un’arma. Il giovane si era fatto riprendere in video mentre in strada, in provincia di Macerata, esplodeva dei colpi in aria con una pistola, poi risultata a salve, e pubblica ‘le sue gesta’ in rete.

Diversi utenti dei social però, lunedì sera, hanno girato il filmato alla Sala Operativa della Questura di Macerata, tramite la piattaforma Youpol. Il giovane è stato denunciato dopo essere stato individuato proprio a seguito degli accertamenti effettuati dai poliziotti della Squadra Mobile.