Come aveva promesso di fare dopo l’aggiudicazione dell’opera concettuale “Comedian” di Maurizio Cattelan, l’imprenditore delle criptovalute Justin Sun ha mangiato la banana incollata a una parete con nastro adesivo, pagata 6,2 milioni di dollari ad un’asta di Sotheby’s la scorsa settimana. “Il valore reale è il concetto stesso”, ha dichiarato Sun, secondo quanto riferisce il Financial Times, nel corso di un evento ad Hong Kong per consumare, a favore di telecamere, la celebre banana, pagata in criptovalute.

In realtà Sun non ha acquistato né la banana né il nastro adesivo esposto da Sotheby’s ma un certificato di autenticità e le istruzioni per riprodurre l’opera, una volta ricomprati a proprie spese la banana e lo scotch.

https://www.youtube.com/watch?v=iiX3Qabdh7E

Chi è Justin Sun

“Sono molto contento che Sotheby’s abbia accettato delle crypto come pagamento”, ha detto Sun, che lo scorso anno è stato incriminato dalla Sec, la Consob americana, assieme a tre sue società per frode e altre violazioni della normativa americana sui valori mobiliari.

Sun, fondatore della piattaforma blockchain Tron e della valuta digitale Trx, non ha perso l’occasione per esprimere la sua soddisfazione per l’elezione di Donald Trump negli Usa. “Sono sicuro che sotto la sua leadership gli Stati Uniti possano diventare uno dei posti più importanti per lo sviluppo delle criptovalute e non vedo l’ora che accada”.