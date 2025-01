Un reporter che si occupa di meteo, mentre sta provando a misurare la forza del vento rischia di essere spazzato via e di cadere giù per la scogliera. Siamo sulla costa di County Clare, in Irlanda, durante la tempesta Éowyn che sta piegando il paese in queste ore.

Le raffiche che hanno raggiunto i 190 km/h stanno coinvolgendo anche le regioni settentrionali del Regno Unito e non solo. Centinaia di migliaia di persone sono senza corrente. Scuole chiuse, treni fermi e voli aerei cancellati in Irlanda, nella vicina Irlanda del Nord e in Scozia.