Serata da dimenticare per Lionel Messi e l’Inter Miami, pesantemente sconfitti 3-0 sul campo del Charlotte. L’episodio decisivo arriva al 30’ del primo tempo: l’argentino, sullo 0-0, tenta il colpo spettacolare dal dischetto con un cucchiaio, ma il portiere Kristijan Kahlina intuisce e respinge facilmente il rigore. Un errore che cambia l’inerzia della partita, perché appena due minuti dopo l’israeliano Idan Toklomati porta in vantaggio i padroni di casa, inaugurando una serata straordinaria chiusa con una tripletta personale.

Per i ragazzi di Martino la gara si complica ulteriormente nella ripresa con l’espulsione di un giocatore e l’assenza pesante di Luis Suarez, costretto a tre giornate di stop dopo la squalifica seguita alla rissa nella finale di Leagues Cup persa contro Seattle.